- Noul ministru de finanțe britanic i-a cerut demisia lui Boris Johnson, la mai puțin de 48 de ore cand premierul l-a numit in funcție, relateaza Reuters. Nadhim Zahawi l-a inlocuit pe Rishi Sunak, unul dintre primii miniștri ai guvernului Johnson care au cerut ca premierul sa renunțe la putere.

- Sunt zile tot mai grele pentru Boris Johnson. Confruntat cu ceea ce se poate numi o „revolta” in cadrul Guvernului, dar și al Partidului Conservator, ca urmare a unei adevarate avalanșe de demisii din Cabinetului pe care il conduce, premierul britanic nu se da plecat din scaun. Boris Johnson lupta pentru…

- Simon Hart, secretarul de stat pentru Tara Galilor, a demisionat miercuri seara din guvernul Boris Johnson, la o zi dupa ce aceeasi decizie a fost luata de ministrul Sanatatii, Sajid Javid si de cel al Finantelor, Rishi Sunak. In plus, miercuri seara a fost demis ministrul Locuintelor.

- Ziarele centrale din Regatul Unit prezinta miercuri o perspectiva sumbra pentru premierul Boris Johnson, confruntat cu cea mai mare criza de autoritate dupa demisiile a doi ministri, transmite Reuters.Sfarsitul jocului, scrie The Times pe prima pagina, in urma demisiei lui Rishi Sunak de la conducerea…

- Inca un ministru a demisionat miercuri din guvernul lui Boris Johnson, dupa alte doua demisii anunțate marți. Presa britanica se asteapta ca Boris Johnson sa piarda atat conducerea guvernului, cat si a Partidului Conservator.

- Un membru al parlamentului britanic a demisionat joi din guvernul lui Boris Johnson, dupa ce a „baut mult prea mult”, a informat presa locala, relateaza Reuters. Christopher Pincher a scris in scrisoarea sa de demisie ca il susține in continuare pe Johnson, dar a trebuit sa demisioneze dupa un incident…

- Nici criza ucraineana, nici politicile educationale sau sanitare, nici macar economia nu ii vor face pe alegatori sa uite de pacatul imputat premierului: ipocrizia. Scapat, in trecut, din multe situatii care, pentru altii, s-ar fi dovedit fatale in sens politic, premierul Johnson nu prea are acum unde…

- AUR cere demisia lui Virgil Popescu din functia de ministru al Energiei „dupa ce pretul carburantilor a ajuns la 9 lei" si afirma ca va depune o motiune simpla impotriva acestuia daca „nu va avea decenta sa se retraga din functie". „Dupa o liberalizare a preturilor la energie care a dus la cresterea…