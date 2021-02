Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a ''condamnat ferm'' luni lovitura de stat comisa de armata in Myanmar si a cerut ''punerea imediata in libertate'' a persoanelor arestate, transmit Reuters si AFP, potrivit AGERPRES. ''Condamn ferm lovitura de stat din Myanmar si fac apel la militari sa-i puna in libertate…

- Liga Nationala pentru Democratie din Myanmar (NLD) a anuntat luni ca lidera sa Aung San Suu Kyi, arestata de armata, cere populatiei sa nu accepte lovitura de stat organizata de armata si sa protesteze, transmit Reuters si dpa. ''Actiunile armatei sunt actiuni care pun tara din nou sub dictatura.…

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Pfizer Inc a anuntat saptamana…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat, miercuri, acordul incheiat de Londra si Uniunea Europeana privind relatiile comerciale viitoare, transmite Agerpres, care citeaza Reuters si dpa.Acordul UE-Londra privind relatiile post-Brexit a fost aprobat cu 521 de voturi pentru si 73 de voturi…

