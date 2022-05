Criză în lanț pe piața auto: creșterea prețurilor a condus la o scădere a numărului de vehicule înmatriculate Inmatricularile noi de vehicule rutiere au scazut fața de aceeași perioada a anului 2021. Efectul este unul in lanț, asta pentru ca lipsa materiei prime, in special a microcipurilor, are drept efect o producție mai slaba a mașinilor noi, ceea ce a crescut prețurile mașinilor second-hand. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

