Criza in industria aviatiei continua. Un aeroport francez nu mai are unde sa parcheze avioanele blocate la sol de pandemia de COVID-19

Aeroportul francez Chateauroux, la aproximativ 250 de kilometri sud de Paris, a fost nevoit sa refuze solicitarile venite de la unele companii aeriene interesate sa isi parcheze aici avioane tinute la sol de pandemia de Covid-19, un semnal care arata ca in industria aviatiei criza continua, in pofida unor relaxari a restrictiilor de calatorie, transmite Bloomberg.



In conditiile in care numai in ultima saptamana au venit opt avioane, Chateauroux se apropie de capacitate maxima, potrivit directorului aeroportului Didier Lefresne. Aproximativ 50 de avioane sunt acum stocate in zonele de…