- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei Romaniei la Atena și al Consulatului General Al Romaniei la Salonic, s-a autosesizat in contextul accidentul feroviar produs miercuri. 1 martie, in localitatea Tempe, din nord-estul Greciei.

- UPDATE: Cel putin 36 de persoane au murit si 85 sunt ranite, in urma celui mai grav accident feroviar din ultimele decenii petrecut in Grecia, potrivit celui mai recent bilant, citat de Reuters.Ciocnirea celor doua trenuri a fost urmata de o explozie si apoi de un incendiu puternic. Cele doua trenuri…

