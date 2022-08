Criză în Franța. Orașele rămân fără apă potabilă Guvernul francez a inființat o celula de criza pentru a face fața unei secete istorice care a lasat peste 100 de municipalitați fara apa potabila, transmite BBC. Camioanele duc apa in aceste zone, deoarece „nu mai exista nimic in conducte”, a declarat ministrul pentru tranziție ecologica, Christophe Bechu. Biroul primului ministru a declarat ca este […] The post Criza in Franța. Orașele raman fara apa potabila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Guvernul francez a inființat o echipa de criza pentru a face fața unei secete istorice care a lasat peste 100 de municipalitați fara apa potabila, relateaza BBC.

