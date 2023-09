Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Muntean este cercetat disciplinar de echipa lui Nicu Marcu. A patra oara! Cristian Muntean, avertizorul de integritate care a pus pe masa Parlamentului si a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) mai multe documente si informatii care arata starea de fapt a Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Nicu Marcu, președintele ASF, și-a crescut leafa cu 32%, dublu fața de marirea de 15% a angajaților, se arata intr-o ancheta jurnalistica facuta de Libertatea. Salariul lui Nicu Marcu, președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, a ajuns la 16.000 de euro pe luna, dupa o creștere de 32%, dublu…

- Salariul incredibil al șefului ASF, care a ”vegheat” la un faliment major pe piața asigurarilor. Cu cat a crescut de anul trecut Dupa inca un faliment pe piața polițelor RCA (Euroins), conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) s-a premiat și și-a majorat considerabil veniturile, anul trecut. …

- Succesul listarii Hidroelectrica poate reprezenta inceputul unei noi epoci pentru piata de capital din Romania, o epoca de crestere si maturizare financiara si consolidare normativa in aport cu exigentele dezvoltarii durabile si ale economiei globale, a declarat, miercuri, presedintele Autoritatii de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a atenționat miercuri ca in ultima perioada au aparut, in spațiul public, persoane care pretind ca sunt reprezentanți ai autoritații și care contacteaza cetațenii fie prin email, fie telefonic, oferind recomandari de investiții și solicitand, in același timp,…

- ASF au avut in permanenta informații despre ingineriile firmelor City Insurance și Euroins, dar s-a bazat pe sprijin politic și pe nefuncționarea DNA și a DIICOT. In cazul in care nu știați, 8% din polița RCA pe care astazi o achitați merge la Fondul de Garantare a Asiguraților ca sa acopere tunurile…

- Societatea de asigurari Euroins este oficial in faliment, dupa ce Tribunalul Bucuresti a dispus deschiderea acestei proceduri la cererea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Politele emise mai sunt valabile pana pe 8 septembrie 2023, dupa care este necesar incheierea unora noi. ASF aminteste ca atat…

- Romania este țara asiguratorilor care dau faliment cand sunt lideri de piața. Din cauza lipsei de organizare a Fondului de Garantare a Asiguraților, ritmul de soluționare a dosarelor de dauna este foarte lent, astfel incat sunt puse in pericol afacerile service-urilor auto dar și situația financiara…