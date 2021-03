Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Armeniei a anuntat ca destituirea sefului Marelui Stat Major, Onik Gasparian, aflat in centrul unei crize politice la Erevan, a intrat in vigoare miercuri, la aproape doua saptamani dupa ce premierul Nikol Pasinian l-a concediat, acuzand o „tentativa de lovitura de stat militara”.

- O multime formata din protestatari armeni a fortat luni intrarea intr-o cladire a guvernului din capitala tarii, Erevan, pentru a cere demisia premierului Nikol Pasinian, a relatat agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters, informeaza Agerpres. Armenia traverseaza o criza politica…

- Presedintele Armeniei, Armen Sarkissian, a refuzat sa semneze ordinul prim-ministrului Nikol Pasinian de demitere a sefului armatei, agravand astfel si mai mult criza politica din tara, unde mii de persoane au manifestat sambata din nou, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Mii de sustinatori ai opozitiei au marsaluit prin Erevan cerand demisia prim-ministrului Nikol Pasinian la o zi dupa ce premierul a vorbit despre o „tentativa de lovitura de stat” pusa la cale de catre inalti ofiteri militari.

- Kremlinul si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu tensiunile politice in crestere in Armenia, dupa ce armata a cerut demisia premierului Nikol Pasinian intr-un dermers calificat de acesta drept o tentativa de lovitura de stat, relateaza AFP si Reuters. "Urmarim situatia din Armenia…