- Fondurile de investitii si-au marit pariurile impotriva sectorului imobiliar suedez, deoarece investitorii prevad ca ratele mai mari ale dobanzilor vor afecta preturile proprietatilor si vor expune vulnerabilitatea pietei la inasprirea creditarii bancare,

- Criza imobiliara lovește din plin. Dobanzile in creștere, la creditele bancare, au drept consecința prabușirea prețurilor pe piața. Persoanele interesate sa cumpere o locuința evita sa-și asume responsabilitatea unui imprumut ipotecar, așteapta ca situația sa se clarifice și piața sa se echilibreze.…

- Ministrul taiwanez al Apararii, Chiu Kuo-cheng, a anuntat joi ca livrarea a 66 de noi avioane avansate de lupta F-16V din Statele Unite a fost amanata din cauza unor intreruperi in lantul de aprovizionare si ca ministerul lucreaza pentru a minimiza daunele si "compensa deficientele", relateaza Reuters.…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni, in contextul in care grevele din Franta afecteaza functionarea infrastucturii energetice a tarii, ceea ce agraveaza ingrijorarile cu privire la aprovizionarea cu energie, transmite Bloomberg, preluata de Agerpres.

- Grupul francez de produse alimentare Danone a inceput sa cumpere din ce in ce mai mult zer si aluminiu din Asia, a declarat vineri pentru Reuters un director de la Danone, o decizie care potrivit analistilor ii va permite gigantului francez sa isi reduca costurile dar ii va nemultumi pe furnizorii europeni.Producatorul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Europa FM, ca pana la rotația guvernamentala nu ar trebui schimbați miniștrii pentru a nu bloca ministerele, dar in mai se va face o „analiza completa” a fiecarui ministru, iar ministrul Agriculturii, Petre Daea, va afla atunci daca este vinovat sau…

- Preturile locuintelor din Suedia continua sa scada agresiv, in timp ce una dintre cele mai grave crize imobiliare din lume este pe cale sa intre in al doilea an. Cresterea vertiginoasa a preturilor de consum si o serie de majorari ale ratelor dobanzilor au dat o lovitura grea economiei suedeze, care…

- Shubham Walavalker, un barman de 24 de ani dintr-un bar londonez nu poate turna suficient de repede tequila pentru a tine pasul cu apetitul clientilor pentru aceasta bautura, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…