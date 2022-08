Criza imobiliară din China: de ce proprietarii au încetat să-și plătească creditele ipotecare „Construcția se oprește, ipoteca se oprește. Dați case, primiți bani!” Acesta a fost unul dintre sloganurile pe care cumparatorii de apartamente nemulțumiți din China l-au scandat la un protest din iunie. Dar nemulțumirea lor fața de casele neterminate, la care au deja rate de plata, nu s-a oprit la lozinci și scandari. Conform BBC , sute dintre ei au incetat sa-și plateasca ipotecile – un pas radical pentru China, unde disidența nu este tolerata. Un cuplu tanar care s-a mutat la Zhengzhou, in centrul Chinei, a declarat pentru BBC ca, dupa ce a primit avansul anul trecut, dezvoltatorul s-a retras… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

