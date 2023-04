Criza îi lovește puternic pe francezi. Au ajuns să renunțe la câte o masă pe zi din cauza prețurilor tot mai mari Marea majoritate a celor mai modeste gospodarii din Franta au fost fortate sa taie din cheltuielile cu alimentele si 42% chiar si-au suprimat una dintre mesele zilnice din cauza inflatiei, potrivit unui studiu privind precaritatea alimentara publicat sambata de compania internationala de sondaje si cercetare de piata IFOP si citat de EFE. Potrivit IFOP, care a analizat la inceputul lunii martie situatia a ceva mai mult de o mie de francezi care castiga salariul minim interprofesional (1.353 de euro net pentru 35 de ore pe saptamana), inflatia nu doar ca i-a obligat pe acestia sa scada… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a crescut la 15,5% in februarie 2023, de la 15,1% in ianuarie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 22,35%, cele nealimentare cu 12,73%, iar serviciile cu 10,38%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date luni publicitatii.Preturile…

- Criza imobiliara nu-i sperie pe agenții imobiliari din Cluj, oraș unde prețurile cresc de pe-o zi pe alta deși site-urile de specialitate anunța reduceri spectaculoase.Recent, o vila a fost scoasa la vanzare cu uriașa suma de 1.800.000 euro, un preț uriaș chiar și pentru casele din cartierul…

- Guvernul spaniol urmeaza sa aprobe o crestere cu 8% a salariului minim national in 2023, a anuntat marti premierul Pedro Sanchez in Parlament, transmite Reuters.Majorarea va reprezenta un plus de 93 de euro pe luna, care va aduce noul salariu minim national la 1.259 euro pe luna.Decizia…

- DNA face perchezitii la doua sedii ale Politiei Locale Sector 1, joi, 19 ianuarie, intr-un dosar privind nereguli in legatura cu achizitii publice de echipamente."Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție efectueaza…

- Mascații și reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au mers in comuna Jilava, situata la marginea Bucureștiului, pentru a incepe demolarile caselor unde se va construi un nou pasaj suprateran care va trece peste viitoarea Autostrada A0.Oamenii care…

- Avansul inflatiei "inghite" incet cresterile salariale real pozitive, dar mai exista cateva ramuri ale industriei unde angajatii n-ar trebui sa se simta loviti de criza costului vietii.Datele prezentate in cursul acestei saptamani de Institutul National de Statistica (INS) prezinta situatia…

- Pretul zaharului se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere de 62,79% in decembrie 2022 fata de decembrie 2021, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).Alte alimente care au consemnat cresteri importante de pret sunt…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, 13 ianuarie, Institutul National de Statistica (INS), precizand ca preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%."Preturile de consum…