Locuitorii sectorului 1 nutresc speranța ca sacii cu gunoaie menajere, cartoanele, dar și alte deșeuri – inclusiv elemente de mobilier sau alte obiecte care au zacut aruncate la colț de strada – ar putea sa dispara, intr-un final, din peisaj, in perioada urmatoare. Nu de alta, dar situația nu e deranjanta doar la nivel vizual, […] Criza gunoiului din sectorul 1. Primarul Armand, anunț de ultim moment. Notificare catre Romprest: "In caz contrar..."