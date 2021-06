Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția trebuie sa rezolve de indata problema gunoiului, spune Daniela Popa, consilier PSD in Sectorul 1 al Capitalei: „Ne-am saturat de urletele, vaicarelile si nazurile coaliției USR-PNL. Doamna Armand...

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a intervenit in scandalul gunoaielor de la Sectorul 1, acolo unde edilul Armand a cerut starea de alerta ca soluție, dupa ce Romprest a refuzat sa mai ridice gunoaiele din strada.

- Primarul Clotilde Armand, prin declarațiile publice și postarile de pe Facebook, invinuiește societatea de salubritate pentru situația fara precendent din sector. Romprest vine insa cu precizari in care explica, detaliat, cum s-a ajuns la aceasta criza, in premiera in cei 12 ani de contract pe care…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, afirma ca liberalii doresc o solutie in conflictul dintre primarul Sectorul 1 si firma Romprest, care asigura serviciile de salubritate in sector. In opinia lui Orban, trebuie respectata legea si contractele pe care Clotilde Armand le considera paguboase. "Obiectivul…

- PNL Sector 1 trage un semnal de alarma privind situația gestionarii gunoaielor din Sectorul 1 al Capitalei, situație din cauza careia risca sa fie declanșata o criza sanitara, care se suprapune cu o pandemie inca in derulare. PNL Sector 1, care deține informații ca din 1 iunie nu va mai fi ridicat gunoiul…

- Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, a convocat, in regim de urgența, conducerea primariei, pentru luarea masurilor ce se impun in ceea ce priveste situația gramezilor de gunoaie neridicate, de mai bine de o saptamana, din oraș. „Incapacitatea operatorului de salubritate de a ridica deșeurile…

- S-a dat alarma, joi dimineata, in Capitala. Un barbat a fost gasit inecat in parcul IOR din Sectorul 3 al Capitalei. Trupul sau a fost descoperit de angajații parcului IOR, care curațau lacul. Aceștia au observat trupul neinsuflețit al unui barbat plutind pe apa lacului. Alarmați, au sunat imediat la…

- Serviciul Roman de Informații intervine in sectorul 6 al Capitalei, in urma unui apel la 112. A fost sesizata prezența unei valize suspecte in spațiul public, iar in acest moment la fața locului se afla o echipa pirotehnica. Specialiștii pirotehniști desfașoara activitați alaturi de reprezentanții Poliției…