- Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a publicat raportul cu privire la producția auto naționala in luna septembrie. Conform acestui raport, uzinele Dacia și Ford au asamblat luna trecuta 29.077 de mașini, o scadere de 49.7% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. De menționat…

- Potrivit datelor emise de ACAROM, uzina Dacia ocupa primul loc la construcția de mașini, in luna septembire, 2021. In septembrie 2021, au fost produse in Romania un numar de 29.077 autoturisme. Dintre acestea 21.921 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 7.156 unitati au fost produse…

- Dacia a produs in septembrie doar 21.921 de mașini.In septembrie 2021, au fost produse in Romania un numar de 29.077 autoturisme. Dintre acestea 21.921 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 7.156 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Productia de autoturisme in Romania…

- La inceputul lunii septembrie, Dacia anunța ca producția va fi oprita la Mioveni, timp de 5 zile, din cauza crizei mondiale de seminconductori care afecteaza tot mai mult activitatea producatorilor de automobile din intreaga lume. Acum, constructorul roman de automobile se vede nevoit sa stopeze din…

- Producția de autoturisme din Romania s-a ridicat la aproape 50.000 de autoturisme, in lunile iulie și august, fiind inregistrata o scadere foarte mare in raport cu perioada similara din 2020, din cauza crizei de semiconductori. Dacia și Ford au inregistrat scaderi masive ale producției in lunile da…

- In primele opt luni din 2021 nivelul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania a atins 79.320 unitați, o creștere de 7,59% fața de perioada similara din 2020, respectiv 73.723 unitați, anunța ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din Romania și DRPCIV.

- Dupa primele șase luni ale anului, Romania se situeaza pe poziția 14 in UE, cu un volum de 47.169 autoturisme noi inmatriculate, inregistrand o scadere de 4,9% comparativ cu ianuarie-iunie 2020, anunța ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din Romania și ACEA, potrivit Mediafax. In…

- In luna iunie 2021, au fost produse in Romania un numar de 45.005 autoturisme. Dintre acestea 33.095 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 11.910 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Productia de autoturisme in Romania in primele sase luni ale anului 2021 se situeaza…