Stiri pe aceeasi tema

- Raport PwC Autofacts Romania va inregistra in acest an o creștere de doar 0,7% a vanzarilor de autoturisme și vehicule comerciale ușoare noi, respectiv 142.000 de unitați, dar pe termen mediu va putea depași recordul inregistrat in 2019, reiese din raportul Autofacts realizat de PwC in Europa Centrala,…

- Romania va inregistra in acest an o crestere de doar 0,7% a vanzarilor de autoturisme si vehicule comerciale usoare noi, respectiv 142.000 de unitati, dar pe termen mediu va putea depasi recordul inregistrat in 2019, reiese din raportul Autofacts realizat de PwC in Europa Centrala, pe baza datelor…

- ”Apelurile anti-vaccinare ale unor personalitați de la varful bisericii, reluat de politicieni proeminenți și pe rețelele sociale pot explica de ce Romania a ajuns acum sa fie țara cu cea mai mare rata de mortalitate COVID din lume”, relateaza publicația New York Times intr-un material amplu despre…

- „Daca Europa de Vest se bucura de rezultate importante ale campaniei de vaccinare, situația sta diferit pentru Europa Centrala și de Est, unde valul de cazuri de infectare și numarul deceselor cauzate de COVID-19 amenința sa copleșeasca sistemele de sanatate deja suprasolicitate. O vara leneșa de vaccinare,…

- Productia auto din Romania, in luna septembrie a acestui an, a fost de numai 29.077 autoturisme, cu mult sub cele inregistrate in aceeasi perioada din 2020 (57.846 autoturisme) si 2019 (37.153 unitati), arata datele publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).

- Problema lipsei cipurilor nu se va stabiliza pana in trimestrul doi al anului viitor, iar redresarea va avea loc in cursul semestrul doi din 2022, potrivit estimarilor specialiștilor. Perspectivele sumbre sunt o noua dovada ca actuala criza a semiconductorilor nu se va rezolva rapid. Ratele scazute…

- Productia auto globala ar putea fi redusa cu circa 7,1 milioane de vehicule, in acest an, din cauza deficitului global de semiconductori, se arata intr-un raport al companiei de analize financiare Markit, transmite Bloomberg.

- Cei mai mari producatori auto ai lumii isi suspenda activitatea fabricilor sau reduc productia de vehicule din cauza deficitului de semiconductori care continua sa loveasca din plin aceasta industrie, transmite Reuters.