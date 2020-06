Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare economie a lumii imprumuta suma record de 3.000 mld. de dolari, pentru a supraviețui pandemiei. SUA ar putea avea cel mai mare deficit din istorie in acest an Trezoreria SUA va imprumuta in cursul acestui trimestru suma record de aproape 3.000 de miliarde de dolari pentru a finanta masurilor…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele doua luni cu peste 4,7 mld. euro, la 110,621 mld. euro Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,74 miliarde euro in primele doua luni, la 110,621 miliarde euro, de la 105,873 miliarde euro la 31 decembrie 2019, potrivit Bancii Nationale…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,74 miliarde euro in primele doua luni, la 110,621 miliarde euro, de la 105,873 miliarde euro la 31 decembrie 2019, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Investitiile straine directe au scazut cu peste 70% in primele doua luni ale anului, la 409 mil. euro, comparativ cu 1,404 mld. euro in 2019 Investitiile straine directe au scazut cu 70,86% in primele doua luni ale acestui an, la 409 milioane de euro, comparativ cu 1,404 miliarde de euro in perioada…

- Statele Unite au aprobat 661.000 de imprumuturi catre micile afaceri, in valoare totala de 168 miliarde dolari, in conformitate cu programul adoptat luna trecuta pentru stimularea economie, afectata de pandemia de coronavirus (COVID-19), a anuntat vineri consilierul economic al Casei Albe, Larry Kudlow,…

- Principalii indici ai bursei de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de joi in crestere puternica, in pofida numarului record de solicitari pentru indemnizatii de somaj, traderii fiind concentrati pe planul de sustinere a economiei de 2.000 de miliarde de dolari adoptat de Senat si pe alte posibile…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de marti in crestere puternica, dupa ce Rezerva Federala a SUA a dezvaluit un program fara precedent de achizitii de obligatiuni pentru a sustine economia americana si a limita consecintele economice ale coronavirusului, transmite Reuters. Indicele Dow Jones…

- Coronavirusul va pune capat celei mai lungi perioade de crestere din istoria SUA. Analiști: Probabilitate de 80% ca cea mai mare economie a lumii sa intre in recesiune Criza coronaviruslui a pus capat aproape sigur celei mai lungi perioade de crestere economica din istoria Statelor Unite si a impins…