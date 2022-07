Criza gazului: Primul oraș din Germania care instituie dușul cu apă rece Orașul german Hanovra a oprit sistemul de termoficare și a trecut la dușuri reci in toate cladirile publice, din cauza crizei gazelor din Rusia. Este primul mare oraș din Germania care ia o astfel de masura, dupa ce Rusia a redus drastic aprovizionarea cu gaz a țarii, relateaza BBC. In incercarea de a economisi energie, orașul Hanovra, situat in nordul Germaniei, a decis ca apa calda sa nu mai fie disponibila pentru spalarea mainilor in cladirile publice, dar nici la dușurile de la piscine și sali de sport. De asemenea, fantanile publice vor fi oprite pentru a economisi energie, iar cladirile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Taxa urmareste sa imparta costurile suplimentare pentru inlocuirea gazului din Rusia intre toti utilizatorii si sa previna insolventa in randul comerciantilor de gaze. Consumatorii casnici si industriali cu contracte pe termen lung vor fi afectati de taxa, care va fi valabila pana la sfarsitul lunii…

- Autoritațile din Hanovra, oraș cu 530.000 de locuitori, capitala landului Saxonia Inferioara din Germania, au oprit alimentarea cu apa calda in toate cladirile publice din cauza crizei gazelor rusești, relateaza BBC . Oamenii sunt sfatuiți sa treaca la dușuri reci. Hanovra a devenit primul oraș mare…

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, l-a acuzat pe presedintele rus Vladimir Putin ca face un „joc duplicitar” in legatura cu reducerea livrarilor de gaz prin conducta Nord Stream 1, cauzate de presupuse probleme cu o turbina reparata din Germania. Gazprom a anunțat luni ca va reduce din nou…

- Bruxelles-ul urmeaza sa prezinte miercuri un plan de reducere coordonata a cererii de gaze naturale, pentru a atenua impactul unei posibile intreruperi a livrarilor, scrie Bloomberg . Comisia Europeana nu se mai așteapta ca Rusia sa reporneasca saptamana aceasta o conducta importanta de gaze naturale,…

- Vicepremierul și ministrul de Finanțe canadian Chrystia Freeland, care are origini ucrainene, a catalogat drept ”absurda” prezența reprezentanților Rusiei la reuniunea ministrilor de finante si guvernatorilor bancilor centrale ai țarilor din G20, organizata in Indonezia, relateaza AFP, citata de Agerpres…

- Problema energiei este o chestiune fundamentala de securitate, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, la finalul celei de-a II-a editii a Conferintei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. „Preturile le energie cresc in fiecare tara, se tripleaza in multe tari,…

- Germania se teme de un dezastru economic daca Rusia nu mai livreaza gaze. Vestea a fost adusa chiar de ministrul economiei, Robert Habeck. Riscul unei penurii de gaz in aceasta iarna se profileaza de cand gigantul rus Gazprom a redus drastic livrarile prin gazoductul Nord Stream de care Germania este…

- Fostul cancelar german, Angela Merkel a aparat marti, 7 iunie, politica sa fata de Rusia, apreciind ca nu are de ce sa-si ceara scuze pentru faptul ca a mizat pe diplomatie si comert in incercarea de a evita un razboi in Ucraina, scrie Agerpres . Totodata, Angela Merkel a condamnat din nou cu fermitate…