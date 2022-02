Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea tensiunilor dintre Rusia, Ucraina și Occident a sporit ingrijorarea cu privire la viitorul fluxurilor de gaze rusești catre Uniunea Europeana. Guvernele și furnizorii de energie se straduiesc sa pregateasca planuri de urgența, dar dependența de Gazprom nu le lasa prea mult spațiu de mișcare.…

- Presedintele american, Joe Biden, impreuna cu Ursula von der Leyen, s-au angajat sa coopereze pentru a garanta securitatea energetica a Europei si a Ucrainei, in actualul context in care Rusia a desfasurat trupe militare in apropierea granitei cu Ucraina.

- Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze rusesti, dar acest lucru ar avea ”consecinte economice profunde” si ar necesita masuri de urgenta pentru a reduce cererea, potrivit analizei grupului de reflectie Bruegel, citata de Reuters. Cresterea tensiunilor…

- Douazeci de nave Marinei militare ruse au iesit luni in Marea Baltica pentru exercitii, a anuntat agentia de presa RIA, pe fondul tensiunilor sporite dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si al informatiilor potrivit carora Statele Unite ar putea trimite trupe suplimentare in regiune,…

- Statele Unite nu iau in calcul trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina in cazul unui atac rus, pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden, la o zi dupa videoconferința cu omologul sau rus, Vladimir Putin. El a vorbit insa despre „consecințe…