- Europa s-ar putea confrunta cu o criza energetica si mai acuta anul viitor, dupa ce va utiliza rezervele de gaze naturale pentru a trece de frigul acestei ierni, a declarat miercuri seful Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), in timp ce UE cauta modalitati de a atenua criza, transmite Reuters.…

- Situatia de la centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei) – cea mai mare din Europa – „continua sa se deterioreze”, a avertizat, miercuri, directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, atentionand ca „nu ne putem permite luxul sa asteptam sa se intample…

- Consumatorii eleni care in timpul lunilor de iarna isi reduc consumul de electricitate vor fi recompensati cu subventii mai mari la plata facturilor la energie, a anuntat, marti, premierul Kyriakos Mitsotakis, transmite Reuters și Agerpres. Mitsotakis a informat ca Executivul va oferi cetatenilor subventii…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat miercuri, dupa ce Gazprom a oprit in perioada 31 august – 3 septembrie livrarile de gaze catre Germania prin gazoductul Nord Stream 1, pentru lucrari de mentenanta, transmite Reuters și Agerpres. Joi dimineata, la hub-ul TTF de la Amsterdam,…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat, marți, ca prețul gazelor naturale in Europa ar putea crește cu 60%, pana la peste 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, in aceasta iarna, in condițiile in care exporturile și producția companiei continua sa scada pe fondul sancțiunilor occidentale, transmite Reuters.…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord, marți, asupra planului de urgența privind reducerea consumului de gaze naturale al blocului comunitar intr-o tentativa de a atenua impactul unei eventuale sistari complete a furnizarii de gaze rusești. Potrivit surselor citate de Reuters și dpa,…

- Tarile membre ale Uniunii Europene incearca sa relaxeze planurile Executivului comunitar vizand reducerea consumului de gaze naturale, in contextul in care Europa se pregateste pentru o iarna cu livrari incerte din partea principalului sau furnizor, Rusia, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Saptamana…