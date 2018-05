Stiri pe aceeasi tema

- Romania se va confrunta cu un dezastru din cauza lipsei fortei de munca in constructii in urmatorii trei-cinci ani, cand majoritatea licitatiilor publice vor trebui reluate, a declarat, marti, Cristian Erbasu, presedintele Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC).

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in primul trimestru din 2018, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Sala de conferințe a Primariei Buhuși a gazduit marți, 17 aprilie, Colocviul Tinerilor Antreprenori Buhușeni, un dublu eveniment care a dus in urbe mesajul Galei Tinerilor Antreprenori și care totodata a a facilitat dialogul structurat intre... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Educatia precara ingreuneaza gasirea unui serviciu Foto: pixabay.com. Lipsa educatiei îi împiedica pe oameni sa-si gaseasca de lucru, arata statisticile. În Vaslui, aproximativ o treime dintre cei peste 13.000 de someri înregistrati în martie la Agentia Judeteana…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu, presedinte al Comisiei economice din Senat, a afirmat sambata, la Pitesti, ca forta de munca si fiscalitatea sunt principalele probleme ridicate de oamenii de afaceri romani. "Forta de munca si fiscalitatea sunt cele doua probleme care vad ca vin cel mai…

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat Traian Badulescu, consultant turistic.

- Criza forței de munca este resimțita mai ales acum in unele domenii de lucru din Romania, iar specialiștii avertizeaza ca problema nu se va rezolva nici in urmatorii ani. IT-ul, industria automotive, construcțiile, retailul și centrele de servicii sunt domeniile cel mai afectate de acest fenomen de…