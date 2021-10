Inca un fost angajat al Facebook a vorbit public despre cum compania in care a lucrat refuza sa impiedice raspandirea mesajelor care dezinformeaza și a teoriilor conspirației. In aceeași zi, marile instituții de presa americane au publicat rapoarte care arata ce rol a jucat platforma in timpul alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2020. Un fost angajat al gigantului american Facebook a confirmat vineri, 22 octombrie, informațiile transmise recent de Frances Haugen, fost manager de produs al companiei: platforma gazduiește cu buna știința discursuri care incita la ura și fake news-uri,…