Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, avertizeaza ca volatilitatea preturilor energiei ar putea sa dureze si dupa solutionarea problemelor de aprovizionare generate de pandemie la nivel mondial. Actuala perioada este una „de ajustare“ în procesul…

- Presedinta Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, avertizeaza ca volatilitatea preturilor energiei ar putea dura si dupa solutionarea problemelor de aprovizionare generate de pandemie la nivel mondial. Ea prevede ca actuala criza a energiei se poate prelungi pana la reorientarea catre alte…

- Presedinta BCE Christine Lagarde avertizeaza ca volatilitatea preturilor energiei ar putea dura si dupa solutionarea problemelor de aprovizionare generate de pandemie la nivel mondial. Actuala perioada este una „de ajustare“ in procesul de reorientare dinspre combustibilii fosili catre regenerabile,…

- Un consilier in domeniul energiei din SUA a avertizat ca „sunt in joc vieti ale oamenilor“ daca Europa intra in iarna cu rezerve reduse de gaze si cu pericolul livrarilor reduse de la exportatori. Amos...

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, se amuza pe seama crizei guvernamentale și ironizeaza modul in care se comporta cei de la USR-PLUS, in tot acest scandal politic. Bancul distribuit de Mihai Tudose:

- O analiza a bancii centrale a Rusiei estimeaza ca PIB-ul mondial ar putea incetini la doar 1,1% daca dobanzile mai mari ii vor forta pe investitori sa renunte la activele riscante. Facturile la electricitate cresc peste tot in Europa. In Germania, cel mai mare consumator de energie din UE,…

- Unii romani muncesc o luna intreaga și la final nu iși pot plati facturile. Romania pe un rușinos loc 1 la impozitarea muncii pe salariul minim Unii romani muncesc o luna intreaga și la final nu iși pot plati facturile. Romania pe un rușinos loc 1 la impozitarea muncii pe salariul minim „Imi doresc…

- Compania din Milano, care este listata si la Hong Kong, a anuntat o crestere de 66% a veniturilor la curs valutar constant, la un total de 1,5 miliarde de euro, un nivel aflat usor sub cel din prima jumatate a anului 2019, inainte de declansarea pandemiei, dar peste cele 1,43 milairde de euro anticipate…