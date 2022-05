Londra se pregatește sa nu renunțe la centralele pe carbune, pentru a reduce riscurile in aprovizionarea cu energie a milioane de locuințe, mai ales iarna viitoare, transmite AFP. Este normal ca sa exploram mai multe opțiuni pentru a ne intari securitatea și aprovizionarea energetica și, chiar daca nu va fi penurie, va trebui poate sa ne pastram deschise centralele electrice pe carbune, in aceasta iarna, potrivit unei declarații pentru AFP. In scenariul in care Rusia va reduce in continuare aprovizionarea cu gaz a Europei, penele de curent in perioadele de consum mare ar putea afecta peste șase…