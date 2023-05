Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Belgiei, Alexander De Croo, a declarat ca reuniunea ce are ca tema intensificarea folosirii energiei eoliene in Europa constituie o piatra de hotar in eforturile de a transforma Marea Nordului in cea mai mare uzina de energie regenerabila din lume, informeaza Rador.Alexander De Croo a facut…

- Europa este mai vulnerabila la o noua crestere a preturilor la energie decat alte economii majore, in special SUA, iar in cazul unei noi cresteri bruste a costurilor energiei, economiile europene cele mai afectate ar fi Romania, Ungaria si Cehia, arata analiza EY European Economic Outlook.

- Va fi foarte dificil pentru Europa sa-si reumple capacitatile de stocare a gazelor la nivelul de anul trecut. Asta dupa ce continentul a incheiat sezonul de iarna cu rezerve relativ scazute, a avertizat marti gigantul rus Gazprom, citat de Reuters și Agerpres. In 2022, UE a investit semnificativ in…

- Ucraina va relua exportul de energie electrica catre Europa dupa o pauza de sase luni cauzata de atacurile paralizante cu rachete rusesti asupra infrastructurii tarii, a anuntat vineri ministrul Energiei, German Galuscenko, informeaza dpa, citat de Agerpres."Reteaua electrica ucraineana functioneaza…

- Reuniunea la nivel inalt a statelor membre OMS Europa care se desfașoara astazi și maine la București, are ca principal punct de discuție modalitațile de pregatire, motivare și gestionare a resurselor umane din sanatate. Reuniunea la nivel inalt organizata de Biroul Regional OMS pentru Europa și Ministerul…

- Prețurile petrolului au scazut luni, 20 martie, din cauza temerilor ca riscurile din sectorul bancar global ar putea duce la o recesiune care ar duce la scaderea cererii de combustibili. Exista, de asemenea, așteptarile de o creștere a ratei dobanzii al Rezervei Federale a SUA in aceasta saptamana,…

- Prețul petrolului a scazut semnificativ marți, ajungand la cel mai scazut nivel din ultimele patru luni, pe fondul ingrijorarilor comercianților cu privire la o posibila recesiune. O recesiune poate fi declanșata de inasprirea monetara și primele turbulențe in sectorul bancar american. Situația este…