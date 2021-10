Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca in Romania nu exista nicio criza a energiei care sa determine creșterea prețurilor. Dupa parerea sa, s-a mimat liberalizarea pieței și apoi interconectarea cu piețele europene. „La noi, de fapt, nu este nici o criza a energiei. Cei cu care am mai vorbit in ultima…

- Pandemia a creat perturbari pe lanțul de aprovizionare. Totodata, s-a declanșat o adevarata criza in domeniul transportului maritim, o criza a containerelor, care duce la scumpiri din ce in ce mai mari la raft. In plus, China, principalul producator la nivel global, a decis sa majoreze prețurile chiar…

- Fostul premier al Romaniei și șef al PSD, Adrian Nastase, susține ca in Romania nu exista nicio criza a energiei care sa determine creșterea prețurilor resimțita de populație. "La noi, de fapt, nu este nici o criza a energiei. Cei cu care am mai vorbit in ultima vreme, imi spun ca pur si simplu…

- Dumitru Chirita, președintele Agenției Naționale pentru Reglementare in Energie (ANRE), a anunțat ca 26 de operatori sunt investigați pentru ca au manipulat piața prin tranzacții cu energie care au dus la creșterea prețurilor la electricitate, in cadrul declarațiilor date in Comisia parlamentara de…

- Prețurile gazelor naturale din SUA și Europa au crescut la maximuri record, fața de ultimii ani. Comparațiile facute de specialiști sunt cu crizele petroliere din anii 1970, și nu sunt atat de exagerate pe cat ar crede unii. Efectele acestor scumpiri se regasesc pe toate piețele europene, inclusiv in…

- Preturile energiei europene au urcat in ultimele saptamani la maxime multianuale, evolutie determinata de mai multi factori, variind de la preturile extrem de mari ale marfurilor si carbonului pana la productia eoliana scazuta, relateaza CNBC. Mai mult decat atat, nu se aanticipeaza ca preturile record…

- Mai mult decat atat, nu se aanticipeaza ca preturile record ale energiei sa se incheie in curand, analistii din sectorul energetiei avertizand ca nervozitatea pietei va persista probabil pe tot parcursul iernii. Pretul gazelor naturale cu livrare in octombrie a urcat miercuri la un nivel record de…

- Paul Stanescu, secretar general PSD, anunța ca social-democrații vor depune o moțiune de cenzura la adresa Guvernului Cițu. De ce? Pentru sustinerea „neconditionata” a presedintelui Klaus Iohannis pentru un „penal. Trebuie opriți inainte de a transforma cu totul Romania intr-o țara penala, dar liberala,…