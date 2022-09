Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, luni, la Digi24, ca ordonanța de plafonare și compensare a prețurilor la energie, aprobata saptamana trecuta de Guvern, nu incalca legislația europeana. Acesta spune ca insași Comisia Europeana pregatește un plan de plafonare a gazului rusesc care influențeaza…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a precizat ca doreste decuplarea pretului gazului natural de pretul la energia electrica, deoarece un gaz scump duce la o energie electrica scumpa. Acest lucru va fi sustinut de catre ministru la Bruxelles. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Virgil Popescu a declarat, luni seara, la Digi 24, ca gazul rusesc da semnalul de pret in toata Europa. ”Gazul rusesc e un semnal de pret. Pretul gazului rusesc influenteaza pretul gazului in toata Europa. Ar insemna ca se da un semnal de pret si reactioneaza piata automat in jos. Mai mult, dorim,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca ordonanța privind plafonarea prețului la energie nu incalca legislația europeana, cum a avertizat autoritatea de reglementare in domeniul energiei. ANRE spunea ca actul normativ atrage o procedura de infringement impotriva Romaniei. Virgil Popescu a scris…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, saluta declaratia presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind propunerea de plafonare a gazelor importate din Federatia Rusa si considera ca reprezinta o noua dovada ca institutiile de la Bruxelles sunt pregatite sa adopte masuri pentru stoparea…

- Nu mai departe de acum cateva saptamani, Comisia Europeana cauta solutii pentru a impune un plafon de pret pentru gazul importat din Rusia. A fost nevoie ca Gazprom sa-si „flexeze" doar putin muschii taind livrarile de pe Nord Stream 1, ca toata Europa sa intre intr-o panica generalizata, sa incepem…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier al Romaniei, critica, intr-o postare pe Facebook, mandatul lui Virgil Popescu la Ministerul Energiei. „Titular la Energie de prea multa vreme, avand in vedere bilanțul catastrofal, cu impact pe termen lung pentru economie și viața romanilor, Virgil…