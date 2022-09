Miniștrii europeni ai energiei au convenit vineri asupra unor masuri de urgența pentru a ajuta gospodariile și intreprinderile din UE sa faca fața creșterii facturilor la energie, insa mulți considera ca mai sunt necesare masuri suplimentare in apropierea iernii. Oficialii au aprobat propunerile inaintate de Comisia Europeana la jumatatea lunii septembrie de a recupera o […] The post Criza energetica. UE aproba masuri de urgența pentru reducerea facturilor / „Superprofiturile”, distribuite la consumatori first appeared on Ziarul National .