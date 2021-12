Criza energetică seacă bugetele europene Prețurile record la energie lovesc bugetele țarilor europene, iar guvernele cresc cheltuielile pentru a ajuta consumatorii și companiile sa faca fața facturilor la incalzire și electricitate – o criza care risca sa se prelungeasca pana la primavara. Din cele 27 de state membre UE, 20 au adoptat deja masuri pentru a limita impactul preturilor mari […] The post Criza energetica seaca bugetele europene first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Cresterea preturilor la energie afecteaza bugetele tarilor europene, pe masura ce guvernele cresc cheltuielile pentru a ajuta consumatorii si companiile sa faca fata facturilor mai mari la incalzire si electricitate, o situatie care risca sa se prelungeasca si dupa sezonul de iarna.

