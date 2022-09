Economia din Marea Britanie a crescut mai puțin decat se aștepta in luna iulie, ridicand riscul ca aceasta sa intre deja in recesiune, in condițiile in care creșterea brusca a tarifelor la energie a afectat cererea de electricitate, iar un salt al costului materialelor a afectat sectorul construcțiilor. In condițiile in care inflația s-a […] The post Criza energetica lovește Marea Britanie. Cat a tras in jos Casa Regala producția economica first appeared on Ziarul National .