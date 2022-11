Criza energetică: Hotelierii din Roma, nemulțumiți de restricțiile de încălzire Hotelierii din Roma s-au plans marți de un decret municipal care a amanat data la care locuințele și intreprinderile pot porni sistemele de incalzire centrala pana la 21 noiembrie, cu aproximativ trei saptamani mai tarziu decat in mod normal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statisticile din ultimul an arata eforturile depuse de statele europene in scopul de a-si proteja consumatorii si mediul de afaceri in fata cresterii pretului gazului si implicit al energiei. Pentru Romania, in ultimul an, acest efort a consumat 2,9% din PIB, echivalentul a 6,9 miliarde de euro,…

- Consiliul National al Intreprinderilor Mici și Mijlocii considera ca plafonarea prețului la energie și revenirea la o piața reglementata pe o perioada determinata ar putea fi soluțiile la actuala criza energetica, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisarii europeni Thierry Breton si Paolo Gentiloni sustin ca actuala criza energetica necesita solidaritate in randul statelor membre UE, inclusiv emiterea de datorii garantate in comun, la fel cum s-a intamplat in perioada pandemiei, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernul Marii Britanii a suspendat o interdictie de trei ani la procedura de exploatare a gazelor naturale prin fracturare in Anglia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Comisia Europeana intentioneaza sa anunte noi masuri pentru a contracara o criza energetica fara precedent prin reducerea fluctuatiilor extreme de pe piata, cresterea lichiditatii si reducerea pretului gazelor naturale, informeaza Bloomberg citand surse din apropierea acestui dosar. Fii la curent…

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut Uniunii Europene (UE) sa ridice sancțiunile de la gazoductul Nord Stream 2 și a acuzat țarile occidentale ca sunt "bolnave", iar criza energetica le-a lovit grav. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Luni, cand vor avea loc funeraliile reginei Elisabeta a II-a, mii de persoane din Marea Britanie se vor confrunta cu programari la medic anulate, banci de alimente si supermarketuri inchise in contextul acestei zi nationale neasteptate, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- La fabrica pe care firma franceza de patiserie Brioche Pasquier o are in apropiere de Londra fiecare chifla care iese din cuptor costa acum cu cel putin 50% mai mult pentru a fi produsa, transmite Bloomberg, conform agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…