Compania petroliera ExxonMobil a raportat un profit trimestrial de aproape 20 de miliarde de dolari, cu 4 miliarde de dolari mai mult decat prognozasera analiștii, aproape egaland profitul gigantului tehnologic Apple. Profitul de 19,7 miliarde de dolari al gigantului petrolier din SUA pentru al treilea trimestru a spulberat așteptarile și chiar a depașit profitul record […] The post Criza energetica, doar pentru contribuabili. Profiturile Big Oil egaleaza Apple. Biden: „Au facut mai mulți bani decat Dumnezeu in acest an” first appeared on Ziarul National .