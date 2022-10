Stiri pe aceeasi tema

- Europa se confrunta cu o criza energetica de proporții care o condamna practic la recesiune. Criza energetica va dura inca cel puțin trei ani, dar prețurile ar putea sa inceapa treptat sa scada de anul viitor, crede analistul de energie Andrei Ilaș.

- Firma de cercetare de piata S&P Global Mobility a avertizat marti ca, in conformitate cu un scenariu pesimist, criza energetica din Europa ar putea reduce productia de automobile cu aproape 40%, sau peste un milion de unitati pe trimestru, pana la finele lui 2023, transmite Reuters. Intr-un raport intitulat…

- In saptamanile care au urmat invaziei Rusiei in Ucraina, la 24 februarie, Claudio Descalzi, directorul general al companiei energetice italiene Eni (ENI.MI), a intreprins o serie de calatorii la furnizorii de gaze din Africa.Vizitele au inclus intalniri cu oficiali din Algeria in februarie,…

- Loxcuitorii din Quebec, Canada, au fost surprinși de creșterea facturii la deszapezire cu pana la 40% in aceasta iarna, din cauza lipsei de angajați și a creșterii costurilor combustibilului. „ Totul costa mai mult și exista o mare lipsa de pluguri de zapada. Nu este deloc ușor”, a declarat Andre Hins,…

- Nota de plata pentru criza energetica din Europa se apropie de 500 de miliarde de euro, pe masura ce guvernele din regiune se grabesc sa amortizeze impactul cresterii explozive a preturilor, a anuntat Bloomberg, citat de Agerpres. Conform celor mai noi estimari ale Bruegel, cele 27 de state membre UE…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a atacat din nou, miercuri, Europa pentru modul in care gestioneaza criza energetica. Saptamana aceasta, Tayyip Erdogan a acuzat deja țarile occidentale in legatura cu criza energetica și prețul facturilor. Țarile occidentale se fac vinovate de „provocare”…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a pus marti criza energetica in Europa pe seama sanctiunilor occidentale impotriva Rusiei, reluand practic argumentele Kremlinului, relateaza France Presse.

- Finlanda si Suedia au anuntat duminica planuri de a oferi miliarde de dolari sub forma de garantii de lichiditate companiilor de energie din tarile lor, dupa ce grupul rus Gazprom a inchis gazoductul Nord Stream 1, agravand criza energetica din Europa, transmite Reuters.Finlanda isi propune…