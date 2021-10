Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a obținut o parghie suplimentara pe scena mondiala de la izbucnirea crizei energetice, in timp ce Statele Unite risca sa-și piarda puterea strategica. Aceasta evaluare este prezentata intr-un editorial in publicația Wall Street Journal. Autorii articolului considera ca, pe fondul crizei…

- In plina criza energetica europeana, miscarile Rusiei sunt asteptate si analizate cu mare atentie. Si nu lipsesc semnalele de acolo de unde vin cele mai mari cantitati de gaze din necesarul Uniunii.

- Rusia este dispusa sa ajute Europa sa depaseasca criza energetica, dar asteapta la schimb pasi „reciproci” din partea Uniunii Europene, fara sa precizeze care ar fi aceștia, a declarat vineri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Mai mulți europarlamentari au declarat ca au suspiciuni fata de „eforturile…

- Un deficit tot mai mare de energie in China a dus la oprirea productiei in numeroase fabrici, inclusiv la multi furnizori ai Apple si Tesla, in timp ce unele magazine din nord-estul tarii au operat la lumina lumanarilor, iar mall-urile au inchis devreme,

- Campania de informare privind vaccianrea a fost peste tot, susține premierul Florin Cițu, amintind de clipurile difuzate la TV. „Cred ca este o problema in Romania privind campaniile antivaccinare din Romania care sunt facute de ani de zile și este greu sa le demontezi in cateva luni de zile…

- Referindu-se la nivelul gazelor stocate in Europa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat: "Este posibil sa ajunga mai mult gaz de la Gazprom, care sa fie pompat in capacitatile de stocare? Este posibil. Gazprom este pregatit. Mai mult, compania a acoperit deja toate solicitarile…

- Problemele in aprovizionarea cu energie din Europa au creat panica in randul cumparatorilor asiatici de gaze, astfel ca importatorii din Japonia si pana in India sunt dispusi sa plateasca preturi record pentru a-si asigura livrarile.

- Grecia a anuntat, de asemenea, ca a instalat, pe toata lungimea gardului, un nou sistem de supraveghere video și a intarit paza, in contextul temerilor ca preluarea puterii de talibani in Afganistan ar putea conduce la intensificarea afluxului de migranti catre Europa, scrie BBC . „Criza afgana creeaza…