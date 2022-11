Industriile mari consumatoare de energie sunt expuse riscului ca intreprinderile sa iși mute definitiv producția in locații in care energia ieftina abunda, cum ar fi SUA. Europa are nevoie de companiile sale industriale pentru a economisi energie, pe fondul creșterii costurilor și al scaderii ofertelor. Cererea de gaze naturale și de electricitate a scazut in […] The post Criza energetica afecteaza puterea industriala a Europei. SUA vor lua iar partea leului first appeared on Ziarul National .