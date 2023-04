Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Bill Clinton a declarat, intr-un interviu RTE, ca regreta rolul pe care l-a avut in convingerea Ucrainei de a renunta la armele nucleare in 1994. „Simt o miza personala, pentru ca i-am facut (pe ucraineni) sa accepte sa renunte la armele nucleare. Si ei cred ca Rusia nu ar…

- Rusia planuiește o „provocare la scara larga” la granița Belarusului cu Ucraina „in viitorul apropiat”, care ar putea implica distrugerea infrastructurii, precum și mai multe victime civile, a informat joi, 9 martie, Direcția principala de informații a Ministerului ucrainean al Apararii, relateaza presa…

- A fost o vreme, nu cu mult timp in urma, cand cel mai proeminent prezentator de talk-show-uri de televiziune din Rusia, propagandistul Vladimir Soloviov, se delecta avertizand cu privire la o apocalipsa nucleara care va lovi SUA sau Marea Britanie (dar nu și Rusia). Ulterior, șa un an dupa invazie,…

- Nord Stream 1 si Nord Stream 2, fiecare constand din doua conducte, au fost construite de Gazprom, compania controlata de stat din Rusia, pentru a pompa 110 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale pe an in Germania, pe sub Marea Baltica. Trei dintre conducte au fost rupte de explozii inexplicabile…

- Luni, 27 februarie, Kremlinul a declarat ca peninsula Crimeea este ”parte inalienabila” a Rusiei, in consecinta returnarea ei catre Ucraina este imposibila, potrivit Agerpres . ”Este o parte inalienabila a Federatiei Ruse”, a afirmat purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, in conferinta sa…

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Nariskin, a declarat miercuri ca NATO nu va reusi sa-i provoace Moscovei o ”infrangere strategica”, in pofida faptului ca a trimis arme si echipamente militare in Ucraina in valoare de miliarde de dolari. Nariskin, care este un aliat apropiat…

