Preturile energiei europene au urcat in ultimele saptamani la maxime multianuale, evolutie determinata de mai multi factori, variind de la preturile extrem de mari ale marfurilor si carbonului pana la productia eoliana scazuta, relateaza CNBC. Mai mult decat atat, analiștii din sectorul energetic nu anticipeaza ca preturile record ale energiei sa se incheie in curand, […]