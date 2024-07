Criza educației naționale Starea educației din Romania este mai critica decat oricand in deceniile postdecembriste. Tabloul nu are cum sa nu puna pe ganduri. Abandonul școlar este fara precedent – unii istorici spun ca neșcolarizarea tinerilor o intrece ca pondere pana și pe cea de la sfarșitul anilor treizeci. Romania a ajuns țara de pe continent cu cel mai ridicat analfabetism funcțional, cu cel mai redus consum de carți pe cap de locuitor, cu numeroși cetațeni care declara ca nu citesc o carte pe an și cu scaderea mersului la biblioteca. Destule edituri spun ca nu au avut in trecut dificultațile de azi, cand nu se citesc… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

