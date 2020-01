Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Piperea a facut declarații cu privire la marea criza economica care ar putea debuta in 2020. Avocatul a mai afirmat faptul ca actualul ministru al Finantelor a profetit criza inca din 2016, iar aceasta a devenit inevitabila in momentul in care si-a depus juramantul."Masurile de austeritate…

- Guvernul mizeaza anul viitor pe o crestere a veniturilor cu aproape 10%, asemanatoare cu cea din acest an, si a cheltuielilor cu doar 7,1%, la jumatate fata de ultimii doi ani, in timp ce economia este asteptata sa creasca cu 4,1%, potrivit strategiei fiscal bugetare publicate de Ministerul Finantelor.

- Guvernul mizeaza anul viitor pe o crestere a veniturilor cu aproape 10%, asemanatoare cu cea din acest an, si a cheltuielilor cu doar 7,1%, la jumatate fata de ultimii doi ani, in timp ce economia este asteptata sa creasca cu 4,1%, potrivit strategiei fiscal bugetare publicate de Ministerul Finantelor,…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat marti, la Galati, ca masurile preconizate a fi luate de guvernul Orban amintesc de ceea ce s-a intamplat in Romania in urma cu zece ani, acestea fiind copiate dupa cele ale guvernarii Boc. "Din pacate, ceea ce am spus in 2019 ma face mai departe…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, duminica, ca e increzator ca nu vom avea criza economica anul viitor. De asemenea, a profitat de ocazie pentru a o ironiza pe Viorica Dancila. "Sub nicio forma! Dimpotriva, eu sper ca masurile noastre, chiar daca nu imediat, sa duca la o crestere economica,…

- Guvernul Sandu in aceasta componența a demonstrat incapacitate, ineficiența, lașitate, eșec. Este declaratia democratului Andrian Candu, dupa caderea Executivului de la Chisinau."Guvernul esuat. Una este sa fii in strada și alta este sa fii la guvernare.

- FMI a menținut, in perspectivele asupra economiei europene lansate miercuri, o prognoza stabila pentru economia Romaniei, cu o creștere economica de 4% in acest an și o inflație de 4,2%, transmite Mediafax.Prognozele sunt același din ediția din octombrie a World Economic Outlook și cele facute…

- Problema asistaților social este poate cea mai dureroasa „buba” a economiei romanești. Vorbim despre oameni apți de munca, dar care nu lucreaza nicaieri! Și nu sunt puțini, spune Digi24, care citeaza un raport al Eurostat. 1,7 milioane de romani prefera sa stea degeaba, arata ultima analiza Eurostat…