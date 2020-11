Criza economică este iminentă dar să nu dăm vina doar pe Covid-19 Veștile rele incep sa ne domine și sa ne streseaza din ce in ce mai mult. Cresc zilnic numarul de imbolnaviri și de decese, nu mai sunt paturi la ATI dar nici la morga. Fara indoiala, suntem in stare de razboi și inca nu știm, cand, cum sau daca vom ieși invingatori. In aceasta atmosfera tensionata, marcata de incertitudini și de nesiguranța zilei de maine a mai venit o veste rea care insa, anunța o certitudine, aceea a iminentei crize economice care ne va afecta in viitorul apropiat. Vestea vine de la Institutul Național de Statistica printr-un comunicat recent care arata ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

