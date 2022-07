Stiri pe aceeasi tema

- Europa nu isi rationalizeaza doar consumul de energie, ci si pe cel de apa in contextul unei secete care ii ameninta mai mult ca niciodata securitatea energetica si alimentara. Romania isi numara pierderile, dar autoritatile ori dau mesaje incurajatoare,

- Peste jumatate din suprafața Uniunii Europene, inclusiv a Marii Britanii, este afectata de seceta, potrivit unui studiu al Centrului Comun de Cercetare al Uniunii Europene, publicat luni. Lipsa apei se vede nu numai in calitatea culturilor, ci și in energia tot mai puțina obinuta cu ajutorul hidrocentralelor.…

- Seceta este una din cauzele pentru care productia de electricitate a hidrocentralelor Romaniei a scazut cu 25 -, luna de luna in 2022 in primele 5 luni ale acestui an fata de aceeasi perioada a anului trecut si a ajuns la 6,31 miliarde kWh. Scaderi s-au mai inregistrat in ultimii ani, dar si cresteri…

- Liderul interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca „guvernarea socialista cu epoleți PSD-PNL ne duce catre o criza economica de proporții, o criza evitabila in care vom ajunge din cauza unor bandiți”.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, sustine ca Romania nu se confrunta cu o criza de furnizare a apei potabile la nivel national chiar daca multe lacuri de acumulare sunt la un nivel de umplere de numai 68%. El recomanda populatiei sa fie responsabila in aceasta perioada cu privire…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a declarat luni, in plen, ca situatia economica a tarii noastre este ''foarte grava'', iar Romania se indreapta "cu pasi rapizi si siguri" catre o criza "de proportii".

- Presedintele Senatului, Florin Citu, considera ca o criza economica in Romania poate fi evitata inca, dar ca trebuie asumate „niste masuri”, informeaza AGERPRES . „Trebuie sa ne asumam niste masuri. Rata inflatiei este mare. Toate estimarile arata ca economia va incetini anul aceasta. Daca e sa comparam…