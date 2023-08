Turcia a introdus un cost suplimentar de 20% pentru unele importuri de aur, potrivit unei decizii publicate marti in Monitorul Oficial, in incercarea de a diminua impactul negativ al importurilor de aur asupra balantei de cont curent, transmite Reuters, relateaza Agerpres.

In decizia oficiala se mentioneaza ca importurile de aur care provin din tarile cu care Turcia nu are un acord de liber schimb si nu sunt in Uniunea Europeana vor fi vizate de un comision suplimentar, care se va adauga actualelor taxe pe import si altor accize.

Importurile de aur care vor fi vizate de comisionul suplimentar…