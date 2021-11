Stiri pe aceeasi tema

- Bain estimeaza ca vanzarile globale de bunuri personale de lux vor ajunge anul acesta la 283 de miliarde de euro (327 de miliarde de dolari), revenind din criza cu o crestere de 4%, la cursuri de schimb constante, fata de 2019, inainte de pandemia de coronavirus. Afacerile din Statele Unite, care anul…

- Grupul rus Gazprom se asteapta la venituri record anul acesta, in urma majorarii preturilor gazelor in Europa, si a anuntat infiintarea pana la finalul anului a unui fond de gestionare a riscurilor, evaluat la 726 miliarde de ruble (10 miliarde de dolari), transmite Reuters, potrivit Agerpres. Compania…

- Un deficit tot mai mare de energie in China a dus la oprirea productiei in numeroase fabrici, inclusiv la multi furnizori ai Apple si Tesla, in timp ce unele magazine din nord-estul tarii au operat la lumina lumanarilor, iar mall-urile au inchis devreme, semn al impactului economic al acestei situatii,…

- Vanzarile auto pe piata chineza au scazut cu 17,8% in august, a patra luna de declin consecutiv, din cauza deficitului global de semiconductori, care a afectat productia pe cea mai mare piata auto din lume, transmit Xinhua si Reuters, potrivit Agerpres. Luna trecuta, livrarile au totalizat 1,80 milioane…

- Anul 2020 a marcat o noua imbunatatire a pozitiei de lider a Uniunii Europene in randul celor mai mari exportatori de produse agroalimentare din lume. In ceea ce priveste importurile, UE a devenit al treilea importator ca marime dupa Statele Unite si China, conform unui raport publicat miercuri de…

- Economia Turciei a inregistrat in trimestrul doi din 2021 un avans anual de 21,7%, cel mai ridicat nivel de la publicarea acestor date, in 1999. Cifra arata o redresare dupa declinul record de anul trecut din cauza pandemiei, transmite Reuters.

- Grupul chinez Xiaomi Corp a raportat o crestere record a veniturilor, de 64%, in trimestrul doi din 2021, in urma cresterii cotei pe piata globala a telefoanelor mobile inteligente, transmite Reuters.Vanzarile au urcat la 87,8 miliarde de yuani (13,56 miliarde de dolari), in perioada aprilie-iunie…

- Pandora, cel mai mare producator mondial de bijuterii, a anuntat marti ca performanta solida din Statele Unite a sprijinit cresterea semnificativa a vanzarilor trimestriale, desi cererea in China a scazut, transmite Reuters. Grupul danez, care vrea sa-si intareasca brandul in cele mai mari…