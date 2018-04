Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump a anuntat ca va amana un summit intre SUA si stateke membre din Consiliul de cooperare al Golfului pana in luna septembrie, pe fondul disputei intre Qatar si aliatii Statelor Unite din regiune, au informat cinci oficiali americani, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit vineri, 16 martie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Emiratelor Arabe Unite la București, Dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi. In cadrul dialogului, premierul roman a exprimat interesul Guvernului Romaniei de a consolida și dezvolta…

- Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite a avut marti, 6 martie, prima intalnire cu noua delegatie a Emiratelor Arabe Unite (EAU) in Romania. In cadrul intrevederii, toti membrii si-au exprimat aprecierea si bucuria pentru investirea Dr. Ahmed Abdulla Al Matrooshi in noua sa calitate…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședinte al grupului S&D, a spus ca grupul PSD se va opune sancționarii unui alt stat atat timp cat Romania „este supusa dublului standard”, dand exemplu intrarea in Schengen . „A fost o decizie a delegației PSD. Atata vreme cat nu vom avea certitudinea ca…

- Intre Compania AGRO-TECHNOPARK MOLDOVA și GOVERNMENT OF FUJAIRAH UNITED ARAB EMIRATES au fost incheiate acorduri privind implementarea in Orientul Mijlociu a proiectului Complexului Agro-biotehnologic cu ciclu inchis - ZONA ECONOMICA SPECIALA AGRO-TECHNOPARK FUJAIRAH. Emiratele Arabe Unite fac parte…

- Cine vede un transport agabaritic, de utilaje de cateva zeci de tone, plecand de pe Platforma Savinesti, are, de regula, o reactie de uimire: se face asa ceva la noi? Da! Se face! Mai exact, exista o singura firma care face si care, oarecum firesc, și-a consolidat renumele de furnizor internațional,…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni despre degradarea situatiei umanitare din Siria dupa lansarea la sfârsitul acestei saptamâni a unei ofensive turce împotriva militiilor kurde din YPG în regiunea Afrin din Siria, au

- Emiratele Arabe Unite a acuzat Qatarul de interceptarea unei aeronave civile care efectua un zbor catre Bahrain. Doha respinge aceste acuzații, care reprezinta o noua escaladare a tensiunilor dintre statele din Golful Arab, relateaza Reuters. EAU a condamnat incidentul, anunțand ca va lua „toate msurile…