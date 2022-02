Sunt in plin proces de instalare doua tabere pentru refugiați, una la Sighet și cealalta la Siret. Anunțul a venit, sambata dupa-amiaza, de la Palatul Victoria. „Aceste masuri sunt preventive”, a subliniat purtatorul de cuvant al Guvernului. Pe masura ce s-au aflat cifre recente cu privire la numarul persoanelor din Ucraina care au intrat la […] The post Criza din Ucraina. Romania ridica doua tabere pentru refugiați. Afla unde anume! „Masuri preventive” - VIDEO first appeared on Ziarul National .