Vladimir Putin a convocat luni o ședința extraordinara, in formula extinsa, a Consiliului de Securitate al Rusiei, in condițiile in care Kremlinul considera situația din Ucraina "extrem de tensionata". In deschiderea reuniunii, Putin a declarat ca va analiza cererea liderilor separatiști din Donbass de a recunoaște independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei. Liderii regiunilor separatiste […]