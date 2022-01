Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada americana de la Kiev a solicitat Departamentului de Stat sa autorizeze plecarea intregului personalul neesențial și a familiilor diplomaților din capitala Ucrainei, potrivit mai multor surse familiare problemei, citate sambata de CNN . Un purtator de cuvant al Departamentului de Stat a declarat…

- Inalți diplomați din Rusia și Statele Unite urmeaza sa se intalneasca vineri in Elveția pentru a discuta despre tensiunile tot mai mari in privința Ucrainei. Intalnirea vine dupa o ala serie de intrevederi intre oficiali de ambele parți din ultima saptamana, care nu a produs insa niciun rezultat, relateaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Kiev miercuri dimineata, vizita care face parte din eforturile internationale pentru detensionarea situatiei securitatii la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si dpa, conform AGERPRES. Blinken va fi primit in cursul zilei de presedintele…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se va deplasa saptamana aceasta la Kiev si Berlin, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington, in urma discutiilor neconcludente purtate saptamana trecuta cu Rusia asupra solicitarilor acesteia privind securitatea europeana, relateaza AFP si Reuters,…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…

- O „soluție diplomatica” cu Rusia „mai este posibila”, daca Moscova joaca jocul dialogului, pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat vineri șeful diplomației americane Antony Blinken, la o conferința de presa la Washington, scrie AFP."Suntem gata sa raspundem…

- Rusia este „pregatita in orice moment” sa negocieze cu Statele Unite pe tema garanțiilor de securitate pe care Putin le cere pentru detensionarea situației de la granița cu Ucraina, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…