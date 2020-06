Criza din Ucraina: Franta avertizeaza ca Rusia ar putea folosi convoiul pentru o instalare permanenta in estul tarii

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a anuntat marti ca a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus si in prezent urmeaza tratament in spital, transmite AFP.''Da, sunt bolnav. Primesc tratament'', a spus Peskov, fara a da alte detalii, potrivit agentiilor…

- Dmitri Peskov este un nou nume greu pe „lista” noului coronavirus. Marți, Peskov a anunțat ca este infectat cu SARS-CoV-2. „Da, m-am imbolnavit. Acum sunt la tratament”, a declarat Peskov pentru agenția de presa RIA Novosti. Purtatorul de cuvant al Kremlinului este cel puțin a doua persoana din administrația…

- Deocamdata nu exista temei pentru a vorbi despre normalizarea relatiilor dintre Rusia si SUA, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Xinhua si RIA Novosti. "Nu as manifesta un optimism excesiv in aceasta privinta. Da, interactionam in situatii extreme.…

- Capitala rusa, Moscova, a înasprit de miercuri aplicarea masurilor de izolare a populatiei prin introducerea permiselor digitale pentru deplasarile limitate autorizate prin aceste masuri menite sa opreasca înmultirea cazurilor de COVID-19, al caror numar creste puternic în Rusia, scrie…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comunicat miercuri ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a optat pentru activitati prin telecomunicatii, in contextul pandemiei de coronavirus. "Presedintele prefera ca in aceste zile sa isi desfasoare activitatea prin sisteme de telecomunicatii"…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, isi desfasoara activitatea prin sisteme online, pentru a evita contactele cu principalii consilieri, in contextul epidemiei, anunta Kremlinul. Asta, deși Putin a recunoscut ca nu folosește nici telefonul mobil, nici computerul.Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Medicul-sef al principalului spital moscovit ce ii trateaza pe bolnavii de COVID-19, care s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin saptamana trecuta, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informeaza AFP si DPA, citand agentia de presa Interfax si televiziunea publica rusa Rossia-24.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sosit in spitalul din localitatea Kommunarka (din componența Moscovei), a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. "El (președintele n.r.) a audiat raporturile despre situația actuala. La ședința s-a decis efectuarea unei vizite in…