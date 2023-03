Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat luni ca autoritațile de la Washington au luat toate masurile necesare pentru a asigura solvabilitatea depozitelor clienților Silicon Valley Bank dupa ce prabușirea bancii americane a provocat turbulențe majore pe piețe, relateaza Reuters.

- In weekend-ul ce tocmai a trecut, s-a inregistrat al doilea cel mai mare faliment al unei instituții financiare din istoria țarii – Silicon Valley Bank. Criza bancilor care finanțeaza companiile tehnologice și active digitale precum criptomonedele a mai facut o victima cand autoritațile americane au…

- Bancile europene se prabușesc pe bursa dupa turbulențele de pe piața americana. Piețele bursiere au avut un inceput de saptamana foarte slab, informeaza publicația britanica The Guardian. Majoritatea analistilor sunt de parere ca aceste caderi sunt urmari directe ale falimentelor celor doua mari banci…

- Doua mari banci americane s-au prabușit in nici o saptamana. PUTEREA a stat de vorba cu cei mai importanți analiști economici, dar și cu oficialii BNR, pentru a vedea cum va influența eșecul bancilor americane economia romaneasca. Daca unii sunt mai rezervați, unii analiști se tem ca va urma o criza…

- Signature Bank, o banca americana care avea relații puternice cu firmele de criptomonede, a fost inchisa in seara zilei de duminica de autoritațile din SUA, a anunțat Departamentul Trezoreriei Statelor Unite. Este al doilea faliment bancar din acest weekend, unul in care nervii investitorilor au fost…

- Responsabilii pentru falimentul Silicon Valley Bank (SVB) si al institutiei financiara Signature Bank vor "fi trasi la raspundere", a promis duminica presedintele american Joe Biden, relateaza AFP.

- Silicon Valley Bank (SVB) s-a prabușit vineri dimineața dupa 48 de ore uluitoare in care retragerile masive de bani și o criza de capital au dus la al doilea cel mai mare faliment al unei instituții financiare din istoria SUA, potrivit CNN.

- Cade ghilotina si in sistemul bancar. Bancile se pregatesc pentru cele mai mari reduceri de personal de la criza financiara incoace. Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley si Bank of New York au inceput deja sa taie peste 15.000 de locuri de munca. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…