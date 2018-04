Stiri pe aceeasi tema

- Submarinele britanice au primit ordin sa se apropie de Siria la o distanta care sa permita lansarea de rachete asupra acestei tari, iar atacul ar putea incepe joi noaptea, afirma miercuri cotidianul Daily Telegraph, citat de Reuters. Potrivit ziarului, premierul Regatului Unit, Theresa May, nu a…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de BBC. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din…

- Statele Unite si Rusia si-au sabotat reciproc reuniunile convocate la Consiliul de Securitate. Tema - inspectii internationale urgente in Siria, pentru a stabili daca regimul Assad a folosit sau nu arme chimice saptamana trecuta.

- Rusia – somata sa explice pana la miezul noptii de marti spre miercuri otravirea unui fost spion pe teritoriul britanic si amenintata cu represalii de Londra, care considera ”foarte probabila” responsabilitatea rusa – si-a clamat marti nevinovatia, relateaza AFP. Rusia este ”nevinovata” si ”pregatita…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- Temerile americane asupra initiativei europene de aparare si tensiunile dintre Statele Unite si Turcia in Siria arunca o umbra asupra reuniunii ministeriale a NATO care are loc miercuri si joi la Bruxelles, riscand sa puna la incercare unitatea Aliantei, scrie AFP.

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat Statele Unite actioneaza unilateral in Siria, intr-o "maniera periculoasa", subminind integritatea acestei tari, informeaza site-ul cotidianului Hurriyet, citind agentiile de stiri RIA si Tass. De asemenea, Rusia considera drept lipsita de intelepciune…

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a…