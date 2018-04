Stiri pe aceeasi tema

- Eurocontrol, organizatia europeana pentru securitate in navigatia aeriana, a emis marti o "alerta rapida" destinata companiilor, pentru estul Mediteranei, din cauza unor posibile atacuri cu racheta asupra Siriei in urmatoarele 72 de ore, transmit EFE si Reuters.

- Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene (Eurocontrol) a recomandat companiilor aeriene sa exercite prudenta in estul Marii Mediterane din cauza posibilitatii producerii unor atacuri aeriene sau cu rachete de croaziera in Siria, in urmatoarele 72 de ore, informeaza agentia Tass.

- Departamentul de Aparare al SUA a acuzat Rusia de implicare in crimele regimului Assad in Siria și invita Kremlinul ca in loc sa distraga atenția lumii cu declarații false despre intențiile Pentagonului, sa ajute la atenuarea crizei umanitare din Gouta de Est. Astfel a raspuns reprezentantul Pentagonului …

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times,…

- Aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO sunt in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile RIA Novosti si Reuters, precum si cotidianul Financial Times, preluate de Mediafax. Vladimir Samanov, presedintele Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat (Camera inferioara a…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului…

- Rusia s-a declarat „preocupata“ si a facut apel la „retinere“, dupa anuntul Turciei privind o ofensiva terestra si aeriana in Siria contra unei militii kurde considerata de Ankara drept o organizatie terorista, relateaza AFP.